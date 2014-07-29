Добрый день, необходим софт, который будет устанавливать стартовую страницу браузера под необходимую. Да так, чтоб его было не легко убрать эту стартовую страницу. Пример функционала как на инсталмонстре.
C# исправить ошибки в ПО подстрочного перевода
Пожалуйста, сразу пишите сроки стоимость выполнения работы или задавайте вопросы по заданию. В прикрепленном ТЗ есть ссылки на проект программы и все необходимые файлы. В том числе видео с ошибками.
Цель программы - построчный перевод текстов Библии с древнегреческого. Программа написана на C#. База данных слов и переводов работает на MySQL. Для формирования Словаря используется программа Словарь. Она вызывается по кнопке Словарь в верхнем меню программы «Переводчик».
Работать предлагаю через БС. Общаться удобнее в скайпе, но через сайт тоже нормально. Обязательно предоставление проекта в MS VS 2012 после выполнения работы.
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