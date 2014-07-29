C# исправить ошибки в ПО подстрочного перевода

Пожалуйста, сразу пишите сроки стоимость выполнения работы или задавайте вопросы по заданию. В прикрепленном ТЗ есть ссылки на проект программы и все необходимые файлы. В том числе видео с ошибками.

Цель программы - построчный перевод текстов Библии с древнегреческого. Программа написана на C#. База данных слов и переводов работает на MySQL. Для формирования Словаря используется программа Словарь. Она вызывается по кнопке Словарь в верхнем меню программы «Переводчик».

Работать предлагаю через БС. Общаться удобнее в скайпе, но через сайт тоже нормально. Обязательно предоставление проекта в MS VS 2012 после выполнения работы.