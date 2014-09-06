Написать программу, анализатор лог-файла.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки157 просмотров

Есть лог файл (пример скинул ниже). Требуется его анализ по параметрам. Т.е, результатом будет окошко с информацией. Объясню исполнителю - тут всё просто.

Читаем строчки, берем из них параметры (часть параметров выносим, как переменные) - потом будет, что-то врде формы. Где можем руками эти параметры вписать и нажать кнопку - показать результат. Эти данные заменят те, что в логе. И результат будет другим соотвественно.

Определяем плюсовые сделки (по параметрам).

Выводим: Количество плюсовых.

Выводим: Количество минусовых.

и т.п.

--- пример лога

16:07:49 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi,M1: ---- (!!!) Negative slippage: 2.4 points

16:07:49 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi,M1: ===> New order BUY opened at 0.9284, broker Ask: 0.92817, LmaxBid: 0.92844, Diff = 2.7 points, spread = 0.4 points, slippage = 10 points

16:07:52 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ==> INFO: LMAX Ask [SELL!]: LMAX Ask = 102.902, brokers Bid = 102.930, diff = 2.8, OpenPositionDiff = 2.4, spread = 0.4, slippage = 10)

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: open #4879094 sell 0.12 USDJPYi at 102.900 ok

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: modify #4879094 sell 0.12 USDJPYi at 102.900 sl: 103.004 tp: 102.600 ok

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: === OpenNewOrder(): New SELL order #4879094 opened at 102.9, requested price = 102.930, magic = 276, SL = 103.034, TP = 102.630, lot = 0.12, slippage = 10

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ==> INFO: OrderSend() execution time: 359 ms

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ==> INFO: OrderModify() execution time: 109 ms

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ---- (!!!) Negative slippage: 3 points

16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ===> New order SELL opened at 102.9, broker Bid: 102.930, LmaxAsk: 102.902, Diff = 2.8 points, spread = 0.4 points, slippage = 10 points

16:13:09 New Hope 2.8.0.SK GBPUSDi,M1: close #4879084 buy 0.20 GBPUSDi at 1.68339 sl: 1.68232 tp: 1.68639 at price 1.68245

16:13:09 New Hope 2.8.0.SK GBPUSDi,M1: ==> INFO: OrderClose() execution time: 359 ms

16:13:09 New Hope 2.8.0.SK GBPUSDi,M1: ===> BUY Order #4879084 was closed by virtual StopLoss, profit = -20.82, lot: 0

16:13:50 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi,M1: close #4879085 buy 0.36 AUDUSDi at 0.92841 sl: 0.92737 tp: 0.93141 at price 0.92847

11 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tkachenko777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
+5
Рекомендую.

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tkachenko777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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