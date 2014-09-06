Добрый день, необходим софт, который будет устанавливать стартовую страницу браузера под необходимую. Да так, чтоб его было не легко убрать эту стартовую страницу. Пример функционала как на инсталмонстре.
Написать программу, анализатор лог-файла.
Есть лог файл (пример скинул ниже). Требуется его анализ по параметрам. Т.е, результатом будет окошко с информацией. Объясню исполнителю - тут всё просто.
Читаем строчки, берем из них параметры (часть параметров выносим, как переменные) - потом будет, что-то врде формы. Где можем руками эти параметры вписать и нажать кнопку - показать результат. Эти данные заменят те, что в логе. И результат будет другим соотвественно.
Определяем плюсовые сделки (по параметрам).
Выводим: Количество плюсовых.
Выводим: Количество минусовых.
и т.п.
--- пример лога
16:07:49 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi,M1: ---- (!!!) Negative slippage: 2.4 points
16:07:49 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi,M1: ===> New order BUY opened at 0.9284, broker Ask: 0.92817, LmaxBid: 0.92844, Diff = 2.7 points, spread = 0.4 points, slippage = 10 points
16:07:52 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ==> INFO: LMAX Ask [SELL!]: LMAX Ask = 102.902, brokers Bid = 102.930, diff = 2.8, OpenPositionDiff = 2.4, spread = 0.4, slippage = 10)
16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: open #4879094 sell 0.12 USDJPYi at 102.900 ok
16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: modify #4879094 sell 0.12 USDJPYi at 102.900 sl: 103.004 tp: 102.600 ok
16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: === OpenNewOrder(): New SELL order #4879094 opened at 102.9, requested price = 102.930, magic = 276, SL = 103.034, TP = 102.630, lot = 0.12, slippage = 10
16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ==> INFO: OrderSend() execution time: 359 ms
16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ==> INFO: OrderModify() execution time: 109 ms
16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ---- (!!!) Negative slippage: 3 points
16:07:53 New Hope 2.8.0.SK USDJPYi,M1: ===> New order SELL opened at 102.9, broker Bid: 102.930, LmaxAsk: 102.902, Diff = 2.8 points, spread = 0.4 points, slippage = 10 points
16:13:09 New Hope 2.8.0.SK GBPUSDi,M1: close #4879084 buy 0.20 GBPUSDi at 1.68339 sl: 1.68232 tp: 1.68639 at price 1.68245
16:13:09 New Hope 2.8.0.SK GBPUSDi,M1: ==> INFO: OrderClose() execution time: 359 ms
16:13:09 New Hope 2.8.0.SK GBPUSDi,M1: ===> BUY Order #4879084 was closed by virtual StopLoss, profit = -20.82, lot: 0
16:13:50 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi,M1: close #4879085 buy 0.36 AUDUSDi at 0.92841 sl: 0.92737 tp: 0.93141 at price 0.92847
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