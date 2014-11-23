Денис tkachenko777tkachenko777
39 летУкраина/Павлоград
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
2 балла
9 лет назад
Денис не серьезный человек, пообещал сделать программу за 1 день, но прошло 4 дня, программа так и не была сделана, крайне НЕ рекомендую работать с ним.
$20
7 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
Прикладное ПО
10 отзывов
нет рейтинга
Базы данных
2 отзыва
нет рейтинга
1С-программирование
1 отзыв
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
нет рейтинга
Системное программирование
1 отзыв(-1)
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
нет рейтинга