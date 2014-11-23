tkachenko777

Денис tkachenko777

 
39 летУкраина/Павлоград
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
chelgrey
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Требуется выгрузить почту в excel
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Написать макрос для Exel (ДЛСТР+удалить)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
2 балла
9 лет назад
Парсер ссылок со страниц сайта
Денис не серьезный человек, пообещал сделать программу за 1 день, но прошло 4 дня, программа так и не была сделана, крайне НЕ рекомендую работать с ним.
Wakis
Иван 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
$20
7 баллов
9 лет назад
Программа для просмотра CSV
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
autos-su
Алексей 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать файл в формате YML из файла Exel
Работа выполнена качественно и в срок
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
10 отзывов
нет рейтинга
Базы данных
2 отзыва
нет рейтинга
1С-программирование
1 отзыв
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
нет рейтинга
Системное программирование
1 отзыв(-1)
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
нет рейтинга
Показать все услуги