Программа для сбора резюме

Написать на Python или C# приложение с GUI для сбора информации о резюме с hh.ru

Сроки: 2 дня

Вознаграждение: 3 500 руб

Требования:

Рядом с файлом программы лежит конфигурационный файл с логином и паролем от hh для гибкой настройки программы.

При запуске программа обращается к серверу hh и пытается залогиниться, используя логин-пароль из конфигурационного файла.

Если ей это не удаётся,

то она выводит сообщение об ошибке

Иначе

Программа проходит аутентификацию, получает куки и может посылать запросы на сервер hh.

Далее пользователь в браузере логиниться в тот же аккаунт hh, выбирает нужные фильтры для поиска резюме и нажимает кнопку Найти.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-1.PNG

HH отображает список резюме, удовлетворяющих выбранным фильтрам.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-2.PNG

Пользователь копирует ссылку из строки адреса браузера и вставляет её в специальное поле программы.

Пример ссылки: hh.ru/search/resume?exp_period=all_time&items_on_page=20&order_by=publication_time

Программа вытаскивает (ФИО, телефон, e-mail, должность, зарплату) из всех предложенных резюме.

Для этого потребуется зайти на страничку с каждым резюме и взять эти данные из DOM.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-3.PNG

Потом отобразить полученные данные в текстовом поле GUI программы.

На каждой строчке - одно резюме. Сделать аккуратное форматирование.

GUI будут состоять из формы, на которой будет:

- строка для ввода адреса списка резюме

- кнопка "Собрать вакансии"

- текстовое поле со строчками - резюме