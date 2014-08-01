Программа для сбора резюме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки258 просмотров

Написать на Python или C# приложение с GUI для сбора информации о резюме с hh.ru

Сроки: 2 дня

Вознаграждение: 3 500 руб

Требования:

Рядом с файлом программы лежит конфигурационный файл с логином и паролем от hh для гибкой настройки программы.

При запуске программа обращается к серверу hh и пытается залогиниться, используя логин-пароль из конфигурационного файла.

Если ей это не удаётся,

то она выводит сообщение об ошибке

Иначе

Программа проходит аутентификацию, получает куки и может посылать запросы на сервер hh.

Далее пользователь в браузере логиниться в тот же аккаунт hh, выбирает нужные фильтры для поиска резюме и нажимает кнопку Найти.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-1.PNG

HH отображает список резюме, удовлетворяющих выбранным фильтрам.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-2.PNG

Пользователь копирует ссылку из строки адреса браузера и вставляет её в специальное поле программы.

Пример ссылки: hh.ru/search/resume?exp_period=all_time&items_on_page=20&order_by=publication_time

Программа вытаскивает (ФИО, телефон, e-mail, должность, зарплату) из всех предложенных резюме.

Для этого потребуется зайти на страничку с каждым резюме и взять эти данные из DOM.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-3.PNG

Потом отобразить полученные данные в текстовом поле GUI программы.

На каждой строчке - одно резюме. Сделать аккуратное форматирование.

GUI будут состоять из формы, на которой будет:

- строка для ввода адреса списка резюме

- кнопка "Собрать вакансии"

- текстовое поле со строчками - резюме

Python
11 лет назад
Dimon2la
Дмитрий 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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