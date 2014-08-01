Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть excel файл, с текстовыми данными и изображениями. Нужно написать программу, или скрипт для этого файла, которая экспортирует данный файл (1 страницу) в текстовый файл ...
Программа для сбора резюме
Написать на Python или C# приложение с GUI для сбора информации о резюме с hh.ru
Сроки: 2 дня
Вознаграждение: 3 500 руб
Требования:
Рядом с файлом программы лежит конфигурационный файл с логином и паролем от hh для гибкой настройки программы.
При запуске программа обращается к серверу hh и пытается залогиниться, используя логин-пароль из конфигурационного файла.
Если ей это не удаётся,
то она выводит сообщение об ошибке
Иначе
Программа проходит аутентификацию, получает куки и может посылать запросы на сервер hh.
Далее пользователь в браузере логиниться в тот же аккаунт hh, выбирает нужные фильтры для поиска резюме и нажимает кнопку Найти.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-1.PNG
HH отображает список резюме, удовлетворяющих выбранным фильтрам.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-2.PNG
Пользователь копирует ссылку из строки адреса браузера и вставляет её в специальное поле программы.
Пример ссылки: hh.ru/search/resume?exp_period=all_time&items_on_page=20&order_by=publication_time
Программа вытаскивает (ФИО, телефон, e-mail, должность, зарплату) из всех предложенных резюме.
Для этого потребуется зайти на страничку с каждым резюме и взять эти данные из DOM.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74947618/hh-3.PNG
Потом отобразить полученные данные в текстовом поле GUI программы.
На каждой строчке - одно резюме. Сделать аккуратное форматирование.
GUI будут состоять из формы, на которой будет:
- строка для ввода адреса списка резюме
- кнопка "Собрать вакансии"
- текстовое поле со строчками - резюме
Заявки фрилансеров
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