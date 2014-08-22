Требования: ● Знание языков программирования C, C++ ● Базовое знание SQL ● Опыт работы в C/C++ проектах от 3 лет ● Понимание архитектуры веб-проектов ● Знание принципов построения сетевых приложений ...
Написать автозапуск видео для RaspPi и зап-е места
Всем здравствуйте.
Есть такая несложная задачка. Есть raspberry Pi и к ней подключен будет жесткий диск sata (через sata-usb переходник). На этот жесткий диск будет залито HD видео -1 единственный ролик.
Необходимо написать какой то скрипт/программку -которая делает 2 задачи:
1 .как только появляется питание и Raspberry Pi загружается- эта программка запускает видеоролик с диска. То есть автозапуск.
2. Программка постоянно ведет свою базу данных - и отслеживает на каком моменте ролик сейчас воспроизводится и пишет в базу. То есть, если вдруг резко пропадет питание- и появится снова- автозапуск происходит не с самого начала, а с того места, где окончился в прошлый раз.
Вот и все;-) Жду Ваших предложений!
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