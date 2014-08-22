Написать автозапуск видео для RaspPi и зап-е места

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки280 просмотров

Всем здравствуйте.

Есть такая несложная задачка. Есть raspberry Pi и к ней подключен будет жесткий диск sata (через sata-usb переходник). На этот жесткий диск будет залито HD видео -1 единственный ролик.

Необходимо написать какой то скрипт/программку -которая делает 2 задачи:

1 .как только появляется питание и Raspberry Pi загружается- эта программка запускает видеоролик с диска. То есть автозапуск.

2. Программка постоянно ведет свою базу данных - и отслеживает на каком моменте ролик сейчас воспроизводится и пишет в базу. То есть, если вдруг резко пропадет питание- и появится снова- автозапуск происходит не с самого начала, а с того места, где окончился в прошлый раз.

Вот и все;-) Жду Ваших предложений!

11 лет назад
DANSEA
Айдар 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

lubyagin
46 лет
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11 лет назад
$20
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Александр хорошо знает свое дело. И может оперативно разобраться даже с вопросами, которые ему может быть не сильно знакомы. Рекомендую-сотрудничеством доволен.
Заказчик хороший. Терпеливо относится к постановке задачи, оплата вовремя и без задержек. С пониманием относится если есть какие-то технические сложности (в моем случае - отсутствие оборудования/RPi, на котором тестировать код).

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lubyagin
46 лет
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5 лет назад
11 лет назад

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