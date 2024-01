Системный программист, прикладная математика

Образование высшее, МГУ ВМиК, 1995-2000 / математик, системный программист

Технические знания/навыки

* Операционные системы: Debian GNU/Linux, Ubuntu, Windows XP/7, FreeBSD

* Программирование на Python, C, C++, JavaScript / jQuery and HTML+CSS, XML

* Базы данных MySQL, SQLite, PostgreSQL, Redis, MongoDB

* Знание иностранных языков: английский - чтение технических текстов и перевод, немецкий

* Установка и настройка приложений под Linux, Unix и Windows

Область интересов

- алгоритмы (дискретная математика),

- обработка изображений (OpenCV, image and video processing),

- обработка текста и баз данных,

- парсинг сайтов (HTML, XML),

- консольные программы (console and pseudo-terminals),

- реверс-инжиниринг кода и данных,

- сети передачи данных (HTTP, IRC, DC++, FTP etc.)

Контакты

https://www.fl.ru/users/lubyagin/opinions/?from=users&sort=1&period=0

http://lubyagin.moikrug.ru/export/?preview=1

E-mail: [email protected]