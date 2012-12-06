lubyagin

Александр Лубягин lubyagin

 
45 летРоссия/Киров
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Системный программист, прикладная математика

Образование высшее, МГУ ВМиК, 1995-2000 / математик, системный программист

Технические знания/навыки

* Операционные системы: Debian GNU/Linux, Ubuntu, Windows XP/7, FreeBSD

* Программирование на Python, C, C++, JavaScript / jQuery and HTML+CSS, XML

* Базы данных MySQL, SQLite, PostgreSQL, Redis, MongoDB

* Знание иностранных языков: английский - чтение технических текстов и перевод, немецкий

* Установка и настройка приложений под Linux, Unix и Windows

Область интересов

- алгоритмы (дискретная математика),

- обработка изображений (OpenCV, image and video processing),

- обработка текста и баз данных,

- парсинг сайтов (HTML, XML),

- консольные программы (console and pseudo-terminals),

- реверс-инжиниринг кода и данных,

- сети передачи данных (HTTP, IRC, DC++, FTP etc.)

Контакты

https://www.fl.ru/users/lubyagin/opinions/?from=users&sort=1&period=0

http://lubyagin.moikrug.ru/export/?preview=1

E-mail: [email protected]

JavascriptПарсинг сайтаPythonMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSjQueryLinuxUbuntuDebianFreeBSDSQLiteUnixRedisOpenCV
Отзывы заказчиков
DANSEA
Айдар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написать автозапуск видео для RaspPi и зап-е места
Александр хорошо знает свое дело. И может оперативно разобраться даже с вопросами, которые ему может быть не сильно знакомы. Рекомендую-сотрудничеством доволен.
Заказчик хороший. Терпеливо относится к постановке задачи, оплата вовремя и без задержек. С пониманием относится если есть какие-то технические сложности (в моем случае - отсутствие оборудования/RPi, на котором тестировать код).
Ответный отзыв
olpro
Олег 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
9 баллов
9 лет назад
Создание демона подобного "cron"
Александр, четко выполнил поставленную не очень вразумительным текстом задачу. Схватил на лету что необходимо сделать. В процессе работы подправлял все огрехи как с моей так и со своей стороны. Работал отлично! По срокам, как и все программисты, немного ошибся, т.к. забывает, что мы все (заказчик и исполнитель) работем удаленно, поэтому есть элементарные простои по ответам и уточнениям по ТЗ во времени. Но если это учитывать Заказчику, то никаких претензий к такому программисту быть не может. А это главное!!! Рекомендую!!!
Хороший заказчик. Вовремя выходит на связь, не задерживает с оплатой. Проверили - оплатили. В предметной области разбирается, тех. задание вполне вразумительное и чёткое. Можно сотрудничать.
Ответный отзыв
lirikaaa
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Алгоритм Хаффмана С++
Очень понравилось работать с Александром) Все выполнено в срок со всеми требованиями и нюансами,и человек открытый,понимающий,после оплаты не отказывался отвечать на вопросы,все объяснял)Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) СПАСИБО!
Лиза - доброжелательный и грамотный заказчик. Работу оплачивает вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
goldfishactiv
Корнеев 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
$25
10 баллов
11 лет назад
Xmp jabber-клиент на python через get-запросы
Хороший исполнитель. можно доверить разработку. видит проблемы широко
Хороший, доброжелательный заказчик. Оплата без кидалова, по факту выполнения задачи.
Ответный отзыв
selenii
34 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Написать программу в С по инструкции
Отличный, толковый и очень добрый программист. Александр просто замечательно справился со своей задачей. Сделал все что было задумано, даже более чем. Надеюсь на долнейшее сотрудничество.
Дмитрий - вежливый, порядочный заказчик. Умеет оценивать работу, и вовремя её оплачивает. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Системное программирование
5 отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
3 отзыва
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $60
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $70
от 5 дней
нет рейтинга