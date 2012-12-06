Александр, четко выполнил поставленную не очень вразумительным текстом задачу. Схватил на лету что необходимо сделать. В процессе работы подправлял все огрехи как с моей так и со своей стороны. Работал отлично! По срокам, как и все программисты, немного ошибся, т.к. забывает, что мы все (заказчик и исполнитель) работем удаленно, поэтому есть элементарные простои по ответам и уточнениям по ТЗ во времени. Но если это учитывать Заказчику, то никаких претензий к такому программисту быть не может. А это главное!!! Рекомендую!!!