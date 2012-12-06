Александр Лубягин lubyaginlubyagin
Образование высшее, МГУ ВМиК, 1995-2000 / математик, системный программист
Технические знания/навыки
* Операционные системы: Debian GNU/Linux, Ubuntu, Windows XP/7, FreeBSD
* Программирование на Python, C, C++, JavaScript / jQuery and HTML+CSS, XML
* Базы данных MySQL, SQLite, PostgreSQL, Redis, MongoDB
* Знание иностранных языков: английский - чтение технических текстов и перевод, немецкий
* Установка и настройка приложений под Linux, Unix и Windows
Область интересов
- алгоритмы (дискретная математика),
- обработка изображений (OpenCV, image and video processing),
- обработка текста и баз данных,
- парсинг сайтов (HTML, XML),
- консольные программы (console and pseudo-terminals),
- реверс-инжиниринг кода и данных,
- сети передачи данных (HTTP, IRC, DC++, FTP etc.)
Контакты
https://www.fl.ru/users/lubyagin/opinions/?from=users&sort=1&period=0
http://lubyagin.moikrug.ru/export/?preview=1
E-mail: [email protected]
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