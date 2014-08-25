Программа для скачивания форума IPB

Суть в том что программа должна скачивать и сохранять страницы форума, и все файлы которые там есть. Но в отличии от телепорт Про , только для одного типа форума, а именно IPB, и те разделы которые требуют авторизации. Но не всех форумов, а только из списка.

То есть авторизируемся на форуме под своим ником, указываем первую страницу нужного нам раздела, не всего форума а именно раздела, и программа открывает страничку в браузере, и сохраняет ее, также сохраняя все картинки и файлы.

Потом из нужных мест удаляем логин и ссылки на личку, чтобы скрыть из под какого логина качалось.

И перелинковываем.

Необходима настройка времени задержки .

И возможность выставления случайной задержки от 0 секунд до 10 минут.

Примерный бюджет пишите обязательно.