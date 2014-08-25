Необходим код на Java без использования внешних библиотек (т.е. чистая ява, ОС Ubuntu), который выполняет POST запрос по некоему URL. Параметры запроса: - GET (string) "token" = "1234567890", используется как ...
Программа для скачивания форума IPB
Суть в том что программа должна скачивать и сохранять страницы форума, и все файлы которые там есть. Но в отличии от телепорт Про , только для одного типа форума, а именно IPB, и те разделы которые требуют авторизации. Но не всех форумов, а только из списка.
То есть авторизируемся на форуме под своим ником, указываем первую страницу нужного нам раздела, не всего форума а именно раздела, и программа открывает страничку в браузере, и сохраняет ее, также сохраняя все картинки и файлы.
Потом из нужных мест удаляем логин и ссылки на личку, чтобы скрыть из под какого логина качалось.
И перелинковываем.
Необходима настройка времени задержки .
И возможность выставления случайной задержки от 0 секунд до 10 минут.
Примерный бюджет пишите обязательно.
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