Выполнение POST запроса на Java

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Необходим код на Java без использования внешних библиотек (т.е. чистая ява, ОС Ubuntu), который выполняет POST запрос по некоему URL.

Параметры запроса:

- GET (string) "token" = "1234567890", используется как ?token=1234567890 в ссылке

- POST (string) "name"

- POST (integer) "version"

- POST (string) "title"

- POST (text) "description" - тоже строка, только более длинная

- POST (array[domain, domain,...]) "extra" - массив строковых значений. Отсылается он как extra1="значение 1"&extra2="значение 2".

Все переменные кроме "массива" - просто константы. Последний массив необходимо брать из строки, в которой они разделены сепараторами (по-умолчанию "\n").

P.S. - На всякий случай отмечу возможную необходимость применения percent-encoding, т.к. все значения могут содержать пробелы и спец. знаки!

JavaUbuntu
11 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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