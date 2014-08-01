Всем здравствуйте. Есть такая несложная задачка. Есть raspberry Pi и к ней подключен будет жесткий диск sata (через sata-usb переходник). На этот жесткий диск будет залито HD видео -1 единственный ролик. ...
Выполнение POST запроса на Java
Необходим код на Java без использования внешних библиотек (т.е. чистая ява, ОС Ubuntu), который выполняет POST запрос по некоему URL.
Параметры запроса:
- GET (string) "token" = "1234567890", используется как ?token=1234567890 в ссылке
- POST (string) "name"
- POST (integer) "version"
- POST (string) "title"
- POST (text) "description" - тоже строка, только более длинная
- POST (array[domain, domain,...]) "extra" - массив строковых значений. Отсылается он как extra1="значение 1"&extra2="значение 2".
Все переменные кроме "массива" - просто константы. Последний массив необходимо брать из строки, в которой они разделены сепараторами (по-умолчанию "\n").
P.S. - На всякий случай отмечу возможную необходимость применения percent-encoding, т.к. все значения могут содержать пробелы и спец. знаки!
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