Здравствуйте! Нужно написать программу что то вроде бота аси + чекер киви баланса. Её функции должны быть такими: человек кладёт определённую суму на Киви с определённым комментарием и пишет этот комментарий в аську, программа чекает ...
SAS Institute
ищем специалиста знакомого с программированием стат.пакета от SAS Institute
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