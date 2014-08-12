Небольшая доработка софта

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка171 просмотр

В простом десктопным софте, нужно исправить пару мелочей.

Софт для взаимодействия с VPN сервисом под WIN , так что желательно понимать что такое VPN

Работы на 1-2 часа максимум

Подробности в скайпе разработчик даст.

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11 лет назад
pojarnik
Рус Дима 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров