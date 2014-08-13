Программа для вставки картинок в html

Есть папка с картинками и есть папка с html-файлами. Задача вставить все картинки по очереди в html-файл. Подпись взять из title. Форматы файлов .html .htm форматы картинок .png .jpg. jpeg и они же заглавными буквами. Детали по алгоритму добавления картинок в личку.