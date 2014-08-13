Программа для вставки картинок в html

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок205 просмотров

Есть папка с картинками и есть папка с html-файлами. Задача вставить все картинки по очереди в html-файл. Подпись взять из title. Форматы файлов .html .htm форматы картинок .png .jpg. jpeg и они же заглавными буквами. Детали по алгоритму добавления картинок в личку.

HTML
11 лет назад
comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
17 минут назад
11 лет назад
$70
1 день
Даниль всё сделал грамотно и быстро, работает как часы!
Приятный заказчик! Оплата, постановка задачи - все ОК.

Заявки фрилансеров

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
17 минут назад
11 лет назад