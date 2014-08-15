Программа сортировки слов

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Завершен1 заявка142 просмотра

Привествую,

Работаю с огромной выборкой слов которую нужно проверять.

Для ускорения процесса нужно написать программу следующего вида:

1. программа загружает txt файл (или берет из папки программы)

2. выводит на экран большими буквами каждую строчку файла по очереди

3. клавишами "лево" "право" сортируем в /result/bad.txt и /result/good.txt

4. все.

Интерфейс минималистичный, показывать дополнительно только прогрес в %.

Delphi, C++ и т.д как кому удобнее.

Delphi
11 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tkachenko777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень понравилась работа с Денисом! Качественно выполнил работу + рад был взяться за мелкие доработки которых не было в начальном ТЗ. Работа выполнена в сроки и на 5+ Рекомендую!
Очень хороший заказчик. Четкая постановка задачи, отличная обратная связь. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tkachenko777
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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