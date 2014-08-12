Написание программы для расчета задач по теормеху

Уважаемые программисты.

Мой проект касается в первую очередь программистов-физиков или программистов-механиков.

Но это не обязательное требование, так как алгоритм расчета имеется.

Итак, для сайта www.stud-help.com нужно написать программу для расчета прикладных задач по теормеханике (статика) и поэтапного вывода результатов своей работы.

Пример такой программы и видео, как она работает есть на сайте:

http://teormeh.com/how-input.html

или:

http://rama.sopromat.org/examples.php

Программа должна уметь работать с графикой.

Язык написания программы - не принципиально.

В дальнейшем - будут новые ТЗ к новым программам.

Жду Ваших предложений.