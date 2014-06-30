Приветствую всех фрилансеров. Мне нужно разработать бот для Телеграм по решению задач студентам наподобе: https://t.me/RunAsHelicopter Это бот, который принимает разные задачи от студентов, размещает их в своем Телеграм канале, ищет решающих, потом связывает решающего и заказчика - потом принимает ...
Сервис по решению задач
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Ув. программисты, очень надо проанализировать сайт: [url=http://www.stud-help.com]www.stud-help.com[/url] на уязвимость, а именно - пользователи начали попадать в [b]чужие аккаунты[/b]!!! Может кто-то сталкивался с таким багом и знает, как его устранить. Надо найти и указать эту уязвимость, повлекшую к появлению бага, и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Уважаемые программисты. Нужно провести анализ сайта: [url=http://www.stud-help.com][b]www.stud-help.com[/b][/url] на предмет ошибок, которые негативно бы сказывались на выдаче сайта в поисковых системах GOOGLE, Yandex и др. Нужно указать, какие есть ошибки и способы их устранения. Кто что может посометовать - пишите!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Уважаемые SEO-шники. Надо раскрутить и продвинуть сайт студенческой тематики [url=http://www.stud-help.com][b]www.stud-help.com[/b][/url] Рекламу надо сделать в группах, соцсетях, досках объявления и т.д. СТУДЕНЧЕСКОГО или ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО направления! У кого есть база студенческих сайтов и групп и кто может это сделать - пишите.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ув. вебпрограммисты. Нужно создать проект, который бы напоминал сайт blablacar.com.ua Короче говоря - надо сделать копию такого сайта blablacar.com.ua, НО с некотрыми изменениями! Что это будет стоить?Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
Уважаемые программисты-фрилансеры. Меня интересует проверка на уязвимость моего сайта [url=http://www.stud-help.com]www.stud-help.com[/url] Это сайт по решению задач студентам и школьникам, он имеею большую базу пользователей. Поэтому мне надо знать, насколько база хорошо защищена от взлома. Кто что может помочь - пишите. С ув, Влад.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Меня интересует продвижения сайта-сервиса по решению задач студентам и школьникам: [url=http://www.stud-help.com]www.stud-help.com[/url] на форумах, в соцсетях, трастовых сайтах и т.д., которые связанные только с образованием, так как мне нужна только школьная и студенческая аудитория пользователей. Это , например, могут быть ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые программисты. Мой проект касается в первую очередь программистов-физиков или программистов-механиков. Но это не обязательное требование, так как алгоритм расчета имеется. Итак, для сайта www.stud-help.com нужно написать программу для расчета прикладных задач по теормеханике (статика) и поэтапного вывода ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ув. специалисты по SEO Прошу Вас проанализировать продвижение сайта: www.stud-help.com В частности интересует: 1. Размещение ссылок и реклама нашего сайта на студенческих форумах и образовательных сайтах. 2. Раскрутка сайта в соцсетях, в частности - ВКОНТАКТЕ.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Уважаемые программисты. Нужно разработать программу-робота, который бы: 1. Мог парсить е-мейлы студентов на студенческих сайтах, форумах и в соцсетях - в частности ВКОНТАКТЕ; 2. Из всех спарсеных э-мейлов создавал базу данных в .txt , .xls ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад