Задание Необходимо отредактировать eBay страничку обявление. 1. Необходимо заменить логотип на новый 2. Зделать чтоб фотографии когда нажымаеш на маленькую отодражались в большом окне. как в примере снизу. Может добавить логотип. ...
Анализ сайта на ошибки
Уважаемые программисты.
Нужно провести анализ сайта:
на предмет ошибок,
которые негативно бы сказывались на выдаче сайта в поисковых системах
GOOGLE, Yandex и др.
Нужно указать, какие есть ошибки и способы их устранения.
Кто что может посометовать - пишите!
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