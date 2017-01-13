Анализ сайта на ошибки

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Закрыт3 заявки105 просмотров

Уважаемые программисты.

Нужно провести анализ сайта:

www.stud-help.com

на предмет ошибок, 

которые негативно бы сказывались на выдаче сайта в поисковых системах

GOOGLE, Yandex и др.

Нужно указать, какие есть ошибки и способы их устранения.

Кто что может посометовать - пишите!

8 лет назад
danko2010
44 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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