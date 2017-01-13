Анализ сайта на ошибки

Уважаемые программисты.

Нужно провести анализ сайта:

www.stud-help.com

на предмет ошибок,

которые негативно бы сказывались на выдаче сайта в поисковых системах

GOOGLE, Yandex и др.

Нужно указать, какие есть ошибки и способы их устранения.

Кто что может посометовать - пишите!