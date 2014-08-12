Исправить баги (PHP, MySQL, Yii 1.0)

Имеется модуль по оформлению визы в Эмираты онлайн. В форме есть обязательное для заполнение поле (номер авиабилета), в которое можно вносить только 10 цифр (никакие символы и знаки), функция copy-past в данном поле также не должна работать. В браузере Mozilla данное поле недоступно для заполнения – это и есть ошибка, которую нужно исправить. В остальных браузерах, по крайней мере, в последних версиях всё нормально.

Также не работают и не отображают текст все кнопки данного модуля в Internet Explorer 8.

Задача – сделать в точности так, как сейчас работает модуль в Google Chrome (версия 36.0.1985.125 m).

P.S.: Данные со всех полей в последующем экспортируются из админки, так что нужно именно исправить, сохранив все имена, а не прописать новый элементы.

Указывайте, пжт, сроки и стоимость.