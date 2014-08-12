Доработка браузерного расширения

Необходимо доработать браузерное расширение согласно прикрепленному ТЗ.

Также, пожалуйста, при возможности заполните экспресс-опросник перед подачей заявки - https://docs.google.com/forms/d/1gAuquRbhtKJaEfno5NDZZ4rXiTCDigvasGOk-Iz6luw/viewform?usp=send_form

Если вы считаете, что ваше время на заполнение опросника должно быть оплачено, то укажите, пожалуйста, об этом в вашей заявке.

Бюджет назначется по договоренности.

Необходимые навыки: git, ant, javascript, Chrome Extensions