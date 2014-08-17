Обработка строк

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Завершен13 заявок226 просмотров

Нужна программа для поиска в файле определенных строк и сохранение в отдельный файл

11 лет назад
24lance
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mirage
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена быстро и качественно
Все прошло отлично!

Заявки фрилансеров

Mirage
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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