Здравствуйте. Нужен программист с опытом работы с портативными сканерами штрих-кодов. Задача состоит в сканировании кода, пересылке результата сканирования на сервер, отображении результата сканирования(сервер может ответить в нужном формате). Все это должно ...
Поиск файлов и с отображением в виде проводника
Необходимо разработать приложение для поиска файлов на компьютере (под windows).
Т.к. в этой области есть множество открытых разработок то можно использовать любые из них на ваш выбор. Предлагаете варианты.
Задача разбивается на 3 подзадачи:
1. Первичное сканирование файлов (при установке или сбросе настроек)
2. Мониторинг изменений файлов и обновление базы данных
3. Пользовательская часть (формирование запросов, работа со списком файлов)
Для задач 1 и 2 предлагаю использовать SDK Everything http://www.voidtools.com/downloads т.к. там реализовано очень быстрое сканирование и мониторинг файловой системы. Но базу нужно будет дополнять расширенными свойствами файлов (Everything работает только с именами).
Однако это просто вариант, если вы предложите другой - будем обсуждать.
Пользовательская часть должна выглядеть примерно, как проводник windows, но с некоторыми дополнениями. По скорости работы - необходим "живой поиск". Ориентир - реализация поиска в windows 8.
Особенности задачи:
1. Приложение должно быть легко расширяемым. В будущем планируется подключить поиск других типов данных, это не должно потребовать кардинальных изменений в коде.
2. Приложение будет использовать сложную систему тегирования файлов, ее подключение также должно быть простым.
3. В данной задаче нет необходимости разрабатывать какой-то язык запросов или что-то еще. Эта часть будет вынесена в отдельный проект. От вас требуется только отображать список файлов по простому запросу (например по маске имени или диапазону размеров).
4. Желательно в качестве среды разработки использовать Embarcadero RAD Studio. Но будут рассмотрены и другие варианты, если вы их обоснуете. Предпочтение будет отдано решениям поддерживающим кроссплатформенную разработку.
5. Так как в приложение будут добавляться модули разработанные другими программистами, необходимо обеспечить качество кода. Ничего особенного не требуется, просто нормальный, логично структурированный, прокомментированный код.
6. Так как планируется существенно расширять функционал приложения - необходимо хорошо продумать архитектуру приложения, чтобы в будущем не возникало проблем. Для ряда задач возможна реализация системы плагинов.
7. Отдельной задачей может стать реализация полнотекстового поиска по содержимому файлов для нескольких, самых распространенных форматов. Конечно можно использовать сторонние разработки для этого. Стоимость реализации этой задачи просьба указывать отдельно.
Ориентир по бюджету - $1500
Но возможно изменение суммы, в любую сторону, в зависимости от конкретного предложения и опыта исполнителя.
Эта задача, по сути является "фундаментом" проекта, а сама идея гораздо глубже и интереснее чем простой "поисковик". Если вам интересно - пишите, обсудим проект более подробно и возможно мы предложим вам долю в проекте, в качестве дополнения к деньгам.
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