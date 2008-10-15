QuienSabe

Даниил Бакалин QuienSabe

 
42 годаРоссия/Петрозаводск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Сайт на WordPress с оригинальным дизайном
Отлично поработали с Даниилом. Не торопясь, вдумчиво Даниил все сделал, поправил в соответствии с замечаниями. Все было сделано на 10 баллов, сейчас Даниил уже работает над моим новым проектом.
Павел – отличный заказчик и очень легкий в общении человек. Очень точно и грамотно формулирует задачи, поэтому работал с удовольствием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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paganel
Гость 
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Отрисовать лого в векторе по растровому исходнику
Заказывал Даниилу отрисовку логотипа в векторе.Результатом более чем доволен,оперативно и профессионально+приятный в общении человек.Рекомендую!
Четкая постановка задачи, оперативное решение проблем, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.
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