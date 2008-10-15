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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
15 лет назад
Отлично поработали с Даниилом. Не торопясь, вдумчиво Даниил все сделал, поправил в соответствии с замечаниями. Все было сделано на 10 баллов, сейчас Даниил уже работает над моим новым проектом.
Ответный отзыв
Павел – отличный заказчик и очень легкий в общении человек. Очень точно и грамотно формулирует задачи, поэтому работал с удовольствием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
15 лет назад
Заказывал Даниилу отрисовку логотипа в векторе.Результатом более чем доволен,оперативно и профессионально+приятный в общении человек.Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оперативное решение проблем, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.