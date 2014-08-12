Здравствуйте. Нужен программист с опытом работы с портативными сканерами штрих-кодов. Задача состоит в сканировании кода, пересылке результата сканирования на сервер, отображении результата сканирования(сервер может ответить в нужном формате). Все это должно ...
Программа для работы с google+
Здравствуйте. Нужна программа для автоматизированной работы с google+
Программа должна авторизоваться в соц.сети, зайти в указанную группу или профиль, открыть список участников сообщества или список друзей, и начать добавлять людей в друзья. Программа должна эмулировать действия человека, должна быть возможность выставить задержку и еще некоторые функции, расскажу желающему взяться.
С вас цена и сроки.
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