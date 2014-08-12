Программа для работы с google+

Здравствуйте. Нужна программа для автоматизированной работы с google+

Программа должна авторизоваться в соц.сети, зайти в указанную группу или профиль, открыть список участников сообщества или список друзей, и начать добавлять людей в друзья. Программа должна эмулировать действия человека, должна быть возможность выставить задержку и еще некоторые функции, расскажу желающему взяться.

С вас цена и сроки.