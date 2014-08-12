Простой бот для ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок183 просмотра

Авторизация в ВК (Форма)

Функции:

1. (Цикл)

Есть ли непрочитанные сообщения?

- Если да

Содержит ли оно ссылку на запись на стене любого пользователя или группы?

- Если да – Репост себе на стену...

Статус сообщения – прочитано

2. Цикл (Запуск функции каждые "n" часов)

Выборка друзей (Онлайн + находятся в списки коллеги)

Если да

Отправлял ли я ему сообщения в ближайшие "n" часов?

Если нет

Отправить сообщение: "n"

3. Подтверждать заявки, которые мне отправили на вступление в друзья, пользователей, у которых больше чем "n" друзей

Если друзей больше чем "m", то поместить в список "Коллеги"

4. Каждый день в n время, отправка 50 заявок в друзья (50 первых в списке возможные

друзья)

Окно настроек: Настройка всех значений n + m

11 лет назад
alexstar
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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