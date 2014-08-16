Разработка приложения для игровой телестудии.

Общая цель: разработка пользовательского приложения для платформы Windows позволяющего в реальном времени получать изображение с подключенной камеры, обрабатывать его (технология chroma key и наложение видеопотока с альфа-каналом), и отображать на внешнем устройстве (проекторе). Одновременно должна производиться запись результирующего видеоизображения в файл, для дальнейшего использования.

Более развернутое описание задачи в прицепленном файле.

В качестве видео-процессора предлагается использовать MLT framework, что позволяет избавиться от непосредственной работы с видеопотоком. Хотя если вы предложите другой вариант - готов обсуждать.

В самом простом варианте нужно написать только непосредственно интерфейс пользователя (дизайн экранов будет предоставлен) и общую логику работы. Для обработки видео все фильтры настраиваются в видеоредакторе openshot (или аналоге), после чего экспортируются в xml-файл. Этот файл применяется к потоку с камеры и исходным видеофайлам (изменяя адреса источников сигнала в xml-файле) с помощью MLT.

Задача таким образом упрощается. Хотя остается задача добиться работы MLT под Windows.

Предложенный вариант не самый "правильный", быстрый и удобный, но наверное самый простой. Готов обсуждать другие варианты. В принципе возможен вариант смены ОС на Ubuntu, если это упростит задачу.

Ориентир по бюджету - $700

Но возможно изменение суммы, в любую сторону, в зависимости от конкретного предложения и опыта исполнителя.

Дополнение

Прошу прощения у откликнувшихся на проект. Забыл добавить текст с описанием. Просьба ознакомиться.