Для локальных нужд пишется софт для упрощения перевода текстов с возможностью восстановления стилей и форматирования оригинального документа. Задача состоит в написании парсера OOXML, который должен импортировать текст из *.{doc,ppt, xls}x с мета-данными, достаточными для восстановления ...
Сервис для автопостинга объявлений на авито
Нужно разработать программу, которая будет автоматически размещать объявления на авито. Аналог авито постер. С возможностью дальнейших объявлений. Обязательное условие:
возможность размещать объявления с разных e-mail и ip;
возможность заменять идентичные символы с кириллицы на латиницу;
возможность добавлять рандомные номера телефонов.
Понятно, что цену можно указать только получив конкретное ТЗ. Желательно сразу пишите цену и сроки.
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