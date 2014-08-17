Небольшая программка сравнение списков

Программка должна быть такая:

В горизонтальном меню пункты: индексация и pr sape

У Индексации выпадающие подпункты: ожидают индексации, prospero, субподряд, результат, отчеты

На формах ожидают индексации, prospero, субподряд только форма загрузки файла, на вход будет подаваться csv, в csv будут два столбца: урл и анкор, и на форме ожидают индексации еще выпадающий список из которого выбираем биржу: gogetlinks, pr.sape, miralinks, прочее. (эти значения храним в отдельной таблице-справочнике)

Данные из файлов заносим в три разных, одноименных формам, таблички.

На форме Результат три кнопки для очистки трех таблиц и кнопки для подсчета:

1. найти потери

2. эффективность

Найти потери - тут все просто, вычесть из первой таблицы записи второй, потом третьей, результат выдать в csv url и анкор

Эффективность - тут нужно:

1. Из второй таблицы удалить те записи, которые есть и в третьей тоже

2. Сравнить первую и вторую, посчитать кол-во общих записей

3. То, что в первой таблице - это то, что ожидало индексации, то что во второй и третьей - то что прогонялось двумя разными способами

мне нужна эффективность каждого из двух способов в процентах в разрезе сайта (выделить из поля url) и биржи и общая в процентах, какой процент страниц проиндексировался

результаты нужно хранить в таблице, что бы можно было смотреть динамику во времени, формат вывода на усмотрение исполнителя выводим на вкладке отчеты.

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Пункт pr.sape подпунктов не имеет, тут мы просто загружаем два csv файла, в файлах только номера заданий id, т.е. один столбец.

Нужно выбрать общие для обоих файлов записи и вывести их списком гиперссылок, где анкор - id, ссылка ведет на http://pr.sape.ru/advert/view/id/, где id - Это id.

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Предпочтение реализации на с++ билдери (в любом случае готовый проект должен запускаться одинм exeшником, не требуя дополнительных фреймвоков)

база - ms sql

стоять все это будет на вин сервере 2003

Оплата ч-з сервис безопасных сделок.

После выполнения проекта исполнитель передает все исходники, только тогда проект считаем закрытым.

П.С, Уважаемые коллеги, все предложения, пожалуйста, строго в проект