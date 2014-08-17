Здравствуйте. Нужен программист с опытом работы с портативными сканерами штрих-кодов. Задача состоит в сканировании кода, пересылке результата сканирования на сервер, отображении результата сканирования(сервер может ответить в нужном формате). Все это должно ...
Небольшая программка сравнение списков
Программка должна быть такая:
В горизонтальном меню пункты: индексация и pr sape
У Индексации выпадающие подпункты: ожидают индексации, prospero, субподряд, результат, отчеты
На формах ожидают индексации, prospero, субподряд только форма загрузки файла, на вход будет подаваться csv, в csv будут два столбца: урл и анкор, и на форме ожидают индексации еще выпадающий список из которого выбираем биржу: gogetlinks, pr.sape, miralinks, прочее. (эти значения храним в отдельной таблице-справочнике)
Данные из файлов заносим в три разных, одноименных формам, таблички.
На форме Результат три кнопки для очистки трех таблиц и кнопки для подсчета:
1. найти потери
2. эффективность
Найти потери - тут все просто, вычесть из первой таблицы записи второй, потом третьей, результат выдать в csv url и анкор
Эффективность - тут нужно:
1. Из второй таблицы удалить те записи, которые есть и в третьей тоже
2. Сравнить первую и вторую, посчитать кол-во общих записей
3. То, что в первой таблице - это то, что ожидало индексации, то что во второй и третьей - то что прогонялось двумя разными способами
мне нужна эффективность каждого из двух способов в процентах в разрезе сайта (выделить из поля url) и биржи и общая в процентах, какой процент страниц проиндексировался
результаты нужно хранить в таблице, что бы можно было смотреть динамику во времени, формат вывода на усмотрение исполнителя выводим на вкладке отчеты.
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Пункт pr.sape подпунктов не имеет, тут мы просто загружаем два csv файла, в файлах только номера заданий id, т.е. один столбец.
Нужно выбрать общие для обоих файлов записи и вывести их списком гиперссылок, где анкор - id, ссылка ведет на http://pr.sape.ru/advert/view/id/, где id - Это id.
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Предпочтение реализации на с++ билдери (в любом случае готовый проект должен запускаться одинм exeшником, не требуя дополнительных фреймвоков)
база - ms sql
стоять все это будет на вин сервере 2003
Оплата ч-з сервис безопасных сделок.
После выполнения проекта исполнитель передает все исходники, только тогда проект считаем закрытым.
П.С, Уважаемые коллеги, все предложения, пожалуйста, строго в проект
Заявки фрилансеров
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