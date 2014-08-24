Десктопное приложение. Работа с карточной матрицей

Очень подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Коротко: Основной функционал: программа работает с карточной матрицей, позволяет создавать/сохранять диапазоны на матрице. Также программа позволяет выводить на экран изображения из заданной директории.

Программа не сложная, но постоянно внедряются новые функции. Обязательное условие - наличие скайпа у программиста, т.к. постановка новых ТЗ идет по скайпу. Желательно реализовать на Delphi (обсуждается) .

Просьба не беспокоить тех, у кого не будет времени/возможности/желания в дальнейшем работать над внедрением в данную программу нового функционала, а также неадекватов, бросающих проекты на полпути.