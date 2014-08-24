Десктопное приложение. Работа с карточной матрицей

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Завершен6 заявок199 просмотров

Очень подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Коротко: Основной функционал: программа работает с карточной матрицей, позволяет создавать/сохранять диапазоны на матрице. Также программа позволяет выводить на экран изображения из заданной директории.

Программа не сложная, но постоянно внедряются новые функции. Обязательное условие - наличие скайпа у программиста, т.к. постановка новых ТЗ идет по скайпу. Желательно реализовать на Delphi (обсуждается) .

Просьба не беспокоить тех, у кого не будет времени/возможности/желания в дальнейшем работать над внедрением в данную программу нового функционала, а также неадекватов, бросающих проекты на полпути.

Delphi
11 лет назад
1didntdo1t
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$180
10 дней
Адекватный, приятный в общении специалист. Работу выполнил раньше срока. Предоставлял промежуточные результаты работы, что помогло подкорректировать ТЗ. Буду продолжать сотрудничество, рекомендую.
С Дмитрием приятно сотрудничать! Точная постановка задачи, оплата/предоплата, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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