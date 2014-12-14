Создание баннерной системы на IPB

уже не первую работу выполняю. Оплата всегда четко как договаривались, нет проблем с постановкой задачи, всегда можно получить некие скриншоты, доп. описание. По сроком нет проблем, нет спешки. Всегда на связи если нужно что-то уточнить. Рекомендую.