Для локальных нужд пишется софт для упрощения перевода текстов с возможностью восстановления стилей и форматирования оригинального документа. Задача состоит в написании парсера OOXML, который должен импортировать текст из *.{doc,ppt, xls}x с мета-данными, достаточными для восстановления ...
Создание баннерной системы на IPB
Требуется создание системы "мини баннеров" на движок IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.
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