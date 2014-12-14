Создание баннерной системы на IPB

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Завершен4 заявки243 просмотра

Требуется создание системы "мини баннеров" на движок IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.

10 лет назад
fatal1ty100
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

_andreyDev_
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$500
10 дней
Андрей молодец, всегда всё чётко и по делу. Рекомендации.
уже не первую работу выполняю. Оплата всегда четко как договаривались, нет проблем с постановкой задачи, всегда можно получить некие скриншоты, доп. описание. По сроком нет проблем, нет спешки. Всегда на связи если нужно что-то уточнить. Рекомендую.
ivorob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$300
14 дней
Человек взялся за проект и просто исчез, в скайпе регулярно на связи, но игнор полный. Не рекомендую, потеряли зря время.

Заявки фрилансеров

_andreyDev_
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
ivorob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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