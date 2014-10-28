fatal1ty100

Требуется создание тематического баннера 728 на 90 пикселей на сайт форум кладоискателей. Анимация, стиль. Gif или Jpeg
Игорь Завьялов fatal1ty100fatal1ty100
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется внести изменения (корректировку) в программу. Когда данный софт был написан, телефоны под управлением Android имелии более ранние версии, сейчас программа не копирует в буфер обмена телефонов, под управлением Android 8 и выше требуемую информацию. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется установка готовой модификации IPB 3.* на IPB 2.*Закрыт8 лет назад
Требуется переписать IPB под работу с PHP 5.* версии. В данный момент поддерживается 4.* PHP. В задание входит полное тестирование и проверка на совместимость с 5.* версией.Закрыт8 лет назад
Требуется переписать IPB под работу с PHP 5.* версии. В данный момент поддерживается 4.* PHP. В задание входит полное тестирование и проверка на совместимость с 5.* версией.Закрыт9 лет назад
Требуется устный перевод (закадровый voice-over) на видеоряд 4 мин. С русского на английский.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создание системы "мини баннеров" на движок IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Требуется вставка таблицы в определённое место на форуме IPB.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написание статей, обзоров, фото обзоров на тему мобильные устройства, телефоны, планшеты. Обязательное наличие авторских фото, работы обязательно должны быть авторские, рерайт и копипаст не интересует. Стоимость каждой работы договорная, в зависимости от объёма. Платим ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Требуется создание дублирующих объявлений в виде «мини баннеров» для определённой темы, на IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.Закрыт9 лет назад
- $500
Планируется идентификация с целью безопасности пользователей сл. образом. Требуется определённая программа, которую надо будет скачать с сайта и запустить у себя на ПК, программа привяжет вас (ваш компьютер) к вашем профилю на сайте. При каждом ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется правка таблицы с логотипом (шапка) для корректного отображения ифно. заставки на разных разрешениях экрана (в данный момент растянута)HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Поправить не корректную работу скрипта робокассы.Завершен9 лет назад
Ищем специалиста профессионала по форумному движку IPB (Invision Power Board) версии 2.*.* для устранения ошибок, тех. профилактики и оптимизации. Просьба, заявки только от того кто перфектно знает этот движок. На долгосрочное сотрудничество.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написание туристических статей, обзоров, фото обзоров на тему туризм, путешествия. Обязательное наличие фото, работы обязательно должны быть авторские, рерайт и копипаст не интересует. Стоимость каждой работы договорная, в зависимости от объёма.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется интегрировать работу 2-х скриптов установленных на IPB 2,0* оба уже в работе, необходимо обобщить их между собой, оптимизировать.Завершен10 лет назад
- $100
Требуется установка небольшого мода написанного под версию 2.3.* установить надо на версию 2.0.* Обязательно опыт работы с IPBЗавершен10 лет назад
Требуется переделать поле "Описание темы", должно работать только в определённом разделе, в обязательное поле к заполнению, в цифровом виде (дата), без заполнения которого тему не создать. Обязательно должно работать только в определённом разделе (настраивается ...Завершен11 лет назад
Требуется написание статей по приготовлению блюд на профильном сайте кулинарии.Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется собрать заставку для ролика на Flash, 3-5 сек. Эскиз есть, вышлю.Анимация9 заявокЗакрыт12 лет назад