fatal1ty100

Игорь Завьялов fatal1ty100

 
52 годаЛатвия/Юрмала
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Создание баннера 728 х 90
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Спасибо, всё супер, быстро, качественно и в срок.
Ответный отзыв
alex_tche
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Переделать функционал программы, язык Джава
Оказался для меня интересный проект. Ошибка скрывалась в JNI C++ коде (долго не мог обнаружить). Работать с Игорем комфортно. Рекомендую!
Всё чётко и по плану, 5++++ исполнитель безупречно всё сделал и в срок. рекомендую.
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Переписать ядро форума IPB под работу с 5.* версией PHP
Все прошло как по маслу. Заказчик достаточно опасливый. Но конфликт разрулить удалось.
Всё разрулили
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FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$114
10 баллов
9 лет назад
Устный перевод
Заказчик всегда на связи, оплата без задержек, подробное и четкое ТЗ, рекомендуем к сотрудничеству!
Всё идеально, быстро и в срок. рекомендую.
Ответный отзыв
Kandiral
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дополнить фильтр нецензурных слов, движок IPB
Выполненная качественно и в установленные сроки работа - залог дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Молодец, очень доволен, сделал всё быстро и чётко, 10+++++++++++
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