Макрос в экселе. Заполнение цветом

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Есть график работ, каждая строка имеет свою цветную линию напротив.

Строка Е это цифра = 100%. Строка G пополняется ежедневно, нужно сделать чтобы цветная линия заполнялась зеленым цветом в % отношении G/E.

Это возможно?

файл во вложении

11 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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