Автоматизация контакт центра

Задача: перенести локальную базу данных (Контакт-центр), на удалённый сервер, написать для неё удобный веб-интерфейс, привязать к SMS и voip-сервису. Автоматизировать отправку sms сразу и с отсрочкой после ввода данных в базу оператором контакт центра. Автоматизировать инициацию голосового вызова на свободного оператора согласно расписанию. Автоматизировать распознавание входящих SMS с инициацией последующих действий. Автоматизировать поиск и подъём истории предыдущих переговоров с абонентом. Это основное. Есть ещё небольшие задачи типа: рейтинги и ранжирование личных данных абонентов по нескольким показателям и свойствам, автоматического распределение платежных средств между некоторыми абонентами и пользователями оной системы.

п. с. да, и очень нужно определять город, из которого поступает входящий вызов (дабы не задавать абоненту вопрос: из какого города Вы звоните?)... по списку россвязи не приемлемо, тк люди покупают телефонные номера в одном городе, и очень часто переезжают с ним в другой. возможно по координатам сигнала операторов связи.

Выполнение задания возможно поэтапно. Ждём подробных предложений по каждому этапу.