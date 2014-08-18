Требуется создание системы "мини баннеров" на движок IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.
Автоматизация контакт центра
Задача: перенести локальную базу данных (Контакт-центр), на удалённый сервер, написать для неё удобный веб-интерфейс, привязать к SMS и voip-сервису. Автоматизировать отправку sms сразу и с отсрочкой после ввода данных в базу оператором контакт центра. Автоматизировать инициацию голосового вызова на свободного оператора согласно расписанию. Автоматизировать распознавание входящих SMS с инициацией последующих действий. Автоматизировать поиск и подъём истории предыдущих переговоров с абонентом. Это основное. Есть ещё небольшие задачи типа: рейтинги и ранжирование личных данных абонентов по нескольким показателям и свойствам, автоматического распределение платежных средств между некоторыми абонентами и пользователями оной системы.
п. с. да, и очень нужно определять город, из которого поступает входящий вызов (дабы не задавать абоненту вопрос: из какого города Вы звоните?)... по списку россвязи не приемлемо, тк люди покупают телефонные номера в одном городе, и очень часто переезжают с ним в другой. возможно по координатам сигнала операторов связи.
Выполнение задания возможно поэтапно. Ждём подробных предложений по каждому этапу.
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