Cборка OpenVPN клиента из исходников под Mac OS

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Требуется собрать OpenVPN клиент под Mac OS из свободно распространяемых исходников Tunnelblick.

В клиент должен быть встроен заданный конфиг файл с настройками.

На выходе должна получится инсталяшка после установки которой приложением можно сразу пользоваться без каких либо настроек со стороны пользователя.

11 лет назад
piskasosiska
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodGod
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

GoodGod
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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