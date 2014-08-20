Вывод и захват видео от трех источников

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки171 просмотр

Есть рабочее место врача - видеостойка с тремя источниками сигнала (УЗИ,рентген,эндоскоп).

Аппаратно видеосигналы микшируются в один и автоматически масштабируются с помощью скалера типа AT-HD600. Далее сигнал (HDMI) подается на карту видеозахвата в системный блок.

Надо: переключать дистанционно вывод на экран стойки видеоизображение от одного из источников; менять его яркость,контраст и пр.;выводить картинку от выбранного второго источника одновременно с первым (PIP);захватывать выбранное видео или картинку с помощью выносной USB кнопки; сохранять их в базу под своим номером; по штрихкоду с карточки больного (USB сканер штрихкода) выводить ранее сохраненный снимок вторым на экран (PIP) с выбранным в настоящий момент источником для их сравнения. Предложение только для Москвы или МО.

11 лет назад
Igor_Selyanko
Игорь 
63 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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