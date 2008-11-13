Необходимо локализовать два сайта

На этот раз локализуем два сайта:

.de

.com

Что требуется:

- Перенос дизайна Вашу CMS. Копируется весь функционал.

- Замена контента на русский (перевод уже есть).

- В нашей версии будет дополнительная стр. Прайс-лист. Прайс будет в двух валютах – в рублях и EUR. Перерасчет цен должен производиться автоматически на основании курса ЦБ на сайте Центробанка + % курсовой поправки (размер поправки можем менять произвольно).

- В нашей версии все товары будут иметь цену в двух валютах – в рублях и EUR.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

- Запуск готового проекта на нашем хостинге (masterhost).

- Сдача всего проекта 17.12.2007

Пожалуйста, сообщайте сроки и стоимость. Обязательно ссылки на реализованные Вами проекты и описание возможностей вашей CMS.