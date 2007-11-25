Создать сайт на основе полученного контента

Необходим сайт (либо скрипт для уже существующего сайта, работающего под CMS DataLife Engine), позволяющий частным преподавателям английского и организациям на платной основе (subscription-based) добавлять информацию о себе (адрес, телефон, email, фото). Преподаватели/организации должны иметь возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!!!
ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (КОМАНДЫ), КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ САЙТЫ И ЕЩЕ УМЕЕТ ПИСАТЬ КОНТЕНТ.
Внимание. Уникальное предложение!!!
Значит так, предлагаем долю в бизнес (20% от прибыли) в очень прибыльном бизнесе, а именно организация новогодних корпоративных мероприятий и вызов дедов морозов на дом, в офис вообщем куда угодно. Плюс ряд ноу-хау, которые прочно позволят выйти в лидеры рынка.
На сегодняшний день нами проведена огромная плотная работа по контенту сайту, его насыщению и т. д. То есть подготовлено все для того чтобы сверстать сайт.
Самая большая работа проведена по организации всего бизнеса в реале (то есть договоренности со всеми, есть коллективы, снегурочки и т.д.) То есть мы готовы к организации праздников любого уровня сложности. Есть эксклюзивные базы данных директоров по маркетингу и руководителей, которые принимаю решение.
Мы ищем человека (команду), которая на основе полученного контента профессионально создаст сайт и потом клонирует его еще на два сайта изменив дизайн.
Всю работу надо будет провести МАКСИМУМ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ПЯТНИЦЫ,
Требования: Обязательно город МОСКВА, ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, А ИМЕННО ЧТО вы СМОЖЕТЕ выполнит данную работу.
То есть, - мы предоставляем структуру сайта, картинки все и текст (Совместная доработка).
Знание FLASH, понимание маркетинга.
УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММАМИ РЕГИСТРАЦИИ В КАТАЛОГАХ
Есть эксклюзивные базы.
РАБОЧИЙ ФРОНТ – Вы верстаете сайт, совместно улучшаем доработку и т.д
МЫ – РАБОТАЕМ НА ЗЕМЛЕ, ТО ЕСТЬ ВСЕ ОРГАНИЗУЕМ В РЕАЛЬНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВАША – ВИРТУАЛЬНАЯ, НАША РЕАЛЬНАЯ
Предложение действительно уникальное!!!
E-mail: [email protected]
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