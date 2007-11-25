Создать сайт на основе полученного контента

Уважаемые фрилансеры!!!

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (КОМАНДЫ), КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ САЙТЫ И ЕЩЕ УМЕЕТ ПИСАТЬ КОНТЕНТ.

Внимание. Уникальное предложение!!!

Значит так, предлагаем долю в бизнес (20% от прибыли) в очень прибыльном бизнесе, а именно организация новогодних корпоративных мероприятий и вызов дедов морозов на дом, в офис вообщем куда угодно. Плюс ряд ноу-хау, которые прочно позволят выйти в лидеры рынка.

На сегодняшний день нами проведена огромная плотная работа по контенту сайту, его насыщению и т. д. То есть подготовлено все для того чтобы сверстать сайт.

Самая большая работа проведена по организации всего бизнеса в реале (то есть договоренности со всеми, есть коллективы, снегурочки и т.д.) То есть мы готовы к организации праздников любого уровня сложности. Есть эксклюзивные базы данных директоров по маркетингу и руководителей, которые принимаю решение.

Мы ищем человека (команду), которая на основе полученного контента профессионально создаст сайт и потом клонирует его еще на два сайта изменив дизайн.

Всю работу надо будет провести МАКСИМУМ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ПЯТНИЦЫ,

Требования: Обязательно город МОСКВА, ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, А ИМЕННО ЧТО вы СМОЖЕТЕ выполнит данную работу.

То есть, - мы предоставляем структуру сайта, картинки все и текст (Совместная доработка).

Знание FLASH, понимание маркетинга.

УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММАМИ РЕГИСТРАЦИИ В КАТАЛОГАХ

Есть эксклюзивные базы.

РАБОЧИЙ ФРОНТ – Вы верстаете сайт, совместно улучшаем доработку и т.д

МЫ – РАБОТАЕМ НА ЗЕМЛЕ, ТО ЕСТЬ ВСЕ ОРГАНИЗУЕМ В РЕАЛЬНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВАША – ВИРТУАЛЬНАЯ, НАША РЕАЛЬНАЯ

Предложение действительно уникальное!!!

E-mail: [email protected]