Простой сайт под ключ

Необходим сайт (либо скрипт для уже существующего сайта, работающего под CMS DataLife Engine), позволяющий частным преподавателям английского и организациям на платной основе (subscription-based) добавлять информацию о себе (адрес, телефон, email, фото). Преподаватели/организации должны иметь возможность ...
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Требуется создание простого сайта по юридической тематике с интеграцией в некую простенькую CMS для удобного редактирования. Основные разделы - о компании, услуги и форма для отправки запроса на е-мэил. Собственно уровень дизайна должен быть не сателлитный, а выше среднего. "Совок" приниматься не будет. Если вы находитесь в Москве или ближайшем подмодсковье возможна личная встреча и подписание трудового соглашения. Если смотреть на перспективу - всего нужно 12 сайтов.
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