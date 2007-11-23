Написаниe ТЗ

Необходим туристический сайт под ключ с дальнейшей поддержкой и продвижением. дизайн + система управления. Срок две недели. Необходим опыт работы по данному направлению и ссылки на выполненные проекты. Все предложения в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный архитектор, способный написать TZ для
развлекателного портала фото/DVDвидео/чат.
Аналог playboy.com
технологии ajax, flash/flash video, java, strewming video server, mysql, drupal.org. Linux Cent OS.
неплохо знать или же изучить как работает ning.com
ориентировочная нагрузка 100к уников в день.
оплата работы архитектора 30$ в час
icq# 795760
Vladimir
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