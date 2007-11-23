Написаниe ТЗ

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок428 просмотров
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Нужен опытный архитектор, способный написать TZ для

развлекателного портала фото/DVDвидео/чат.

Аналог playboy.com

технологии ajax, flash/flash video, java, strewming video server, mysql, drupal.org. Linux Cent OS.

неплохо знать или же изучить как работает ning.com

ориентировочная нагрузка 100к уников в день.

оплата работы архитектора 30$ в час

icq# 795760

Vladimir

16 лет назад
vaxa_2007
Гость 
NaN летСША
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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