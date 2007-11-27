Разработка корпоративного сайта

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок1008 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - разработать корпоративный сайт группы компаний в соответствии с предоставленным ТЗ и прототипами страниц.

Этапы:

1. Разработка дизайна главной и внутренних страниц, включая дизайн отдельных интерфейсов на основании требований ТЗ и прототипов страниц.

2. Верстка графических макетов (XHTML+CSS, на DIV'ах, W3C, кроссбраузерность).

3. Программирование движка и CMS, интеграция шаблонов дизайна или внедрение собственной CMS разработчиков или одной из open-source CMS (Drupal, Joomla, ModX CMS) с доработкой недостающего функционала.

Интересует команда из Украины, которая сможет реализовать поставленные задачи в реальные сроки с оптимальным бюджетом как все в месте, так и по отдельности.

В ваших предложениях просьба указывать:

* Желаемый гонорар

* Реальные сроки исполнения

* Примеры реализованных проектов схожей направленности

* Планируемые платформы реализации проекта

* Дополнительные условия (оплаты, взаимодействия, etc.)

* Обязательно наличие рекомендаций от клиентов

Тех.задание и прототипы (на украинском языке!) доступны для ознакомления по адресу: http://vano.com.ua/etc/project-x.zip

Уважаемые господа!

Просьба не заниматься копи/пейстом и не спамить меня предложениями типа "Сделаем быстро и дешево". Мне не надо дешево - мне надо реальное соотношение цены/качества/сроков. Если вы не заморачиваетесь на том, чтобы написать пару лишних строк и дать небольшой дескрипшен, то и качество исполнения проекта видимо будет соответствующим, поэтому просьба все-таки подумать что писать и что предлагать.

16 лет назад
Vanocomua
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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