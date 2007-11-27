Разработка корпоративного сайта

Задачи: 1. Переделать/доделать/откорректировать общий дизайн сайта (шапка и меню) в фотошопе. Дизайн должен быть разрезан на элементы, которые мы портируем как шаблон для DNN. 2. Создать 4-5 контейнеров, в который будет помещаться наш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - разработать корпоративный сайт группы компаний в соответствии с предоставленным ТЗ и прототипами страниц.
Этапы:
1. Разработка дизайна главной и внутренних страниц, включая дизайн отдельных интерфейсов на основании требований ТЗ и прототипов страниц.
2. Верстка графических макетов (XHTML+CSS, на DIV'ах, W3C, кроссбраузерность).
3. Программирование движка и CMS, интеграция шаблонов дизайна или внедрение собственной CMS разработчиков или одной из open-source CMS (Drupal, Joomla, ModX CMS) с доработкой недостающего функционала.
Интересует команда из Украины, которая сможет реализовать поставленные задачи в реальные сроки с оптимальным бюджетом как все в месте, так и по отдельности.
В ваших предложениях просьба указывать:
* Желаемый гонорар
* Реальные сроки исполнения
* Примеры реализованных проектов схожей направленности
* Планируемые платформы реализации проекта
* Дополнительные условия (оплаты, взаимодействия, etc.)
* Обязательно наличие рекомендаций от клиентов
Тех.задание и прототипы (на украинском языке!) доступны для ознакомления по адресу: http://vano.com.ua/etc/project-x.zip
Уважаемые господа!
Просьба не заниматься копи/пейстом и не спамить меня предложениями типа "Сделаем быстро и дешево". Мне не надо дешево - мне надо реальное соотношение цены/качества/сроков. Если вы не заморачиваетесь на том, чтобы написать пару лишних строк и дать небольшой дескрипшен, то и качество исполнения проекта видимо будет соответствующим, поэтому просьба все-таки подумать что писать и что предлагать.
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