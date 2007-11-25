ILove

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание аналога Мамбы и ее бызнес модель

16 лет назад
Onyx
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Финансовый сайт

    Задачи: 1. Переделать/доделать/откорректировать общий дизайн сайта (шапка и меню) в фотошопе. Дизайн должен быть разрезан на элементы, которые мы портируем как шаблон для DNN. 2. Создать 4-5 контейнеров, в который будет помещаться наш ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Адаптация шаблона для Joomla

    $300

    Нужен сайт с дизайном и функционалом, указанным в ТЗ. Предположительно на движке Joomla. Могу рассмотреть предложения по реализации на других движках (бесплатных), если Joomla не совсем подходит, или если функционал сохранится. Т.к. фотошопного дизайна не ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт міста Яремче

    $1800

    Є готовий проект сайту, з докладним ТЗ, прототипами та дизайн-макетом головної сторінки. Необхідно розробити дизайн-макет решти сторінок, зверстати шаблони (DIV+CSS, відповідність стандартам), забезпечити інтеграцію з однією з open-source CMS (Drupal, Joomla, ModX CMS, або обгрунтуйте вибір ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Блог для сайта на Joomla

    Сайт на движке Joomla. Необходимо создать корпоративный блог. Требования: - дизайн в корпоративном стиле, отдельный пункт в меню сайта - возможность комментариев зарегистрированных пользователей и open id - возможность rss трансляции - отложенные посты с автоматическим выводом (обязательно)

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Музыкальный портал

    Требуется создать музыкальный портал на собственном движке с админкой не на базе готовых CMS аналогичный: www.purevolume.com ТЗ будет позднее.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тур. фирма

    $500

    Сайт с системой управления, функциональный, прицепленный к операторам по нашему выбору, возможно по готовому дизайну. Требований и пожеланий много, бюджет очень ограничен. Так-же рассмотрю предложения по дальнейшему сопровождению (раскрутке) сайта. Стучите так-же ICQ 205004509, - ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Порталы и сайты

    Нужен порталы на подобие ниже перечисленных с контентом и с дополнениями, на основе известных бесплатных многосайтовый CMS. Просьба писать подробно и расценками(разумными). Очень Важны сроки цены. Дизайн 2-3 вариантах и теми же контентами необходимо. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта (DLE+IPB)

    Необходимо доработать сайт автомобильного клуба, который находится по адресу: http://lexus-club.org.ua/ Функционал сайта должен быть похожим к http://club-lexus.ru, но если реализация будет лучше - это несомненный плюс ) На данный момент для форума используется IPB, а для статических ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание CMS ки по предложенному функционалу

    $2500

    Написать ТЗ Написать CMS ку по предложенному функционалу с 0 или доработать ту, с которой работаете. На ее базе создать сайт. Без предоплаты, через СБС Требуется разработчик желательно со своей CMS кой, имеющий опыт в реализации сложных решений. Предлагая, ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад