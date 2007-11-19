Написание CMS ки по предложенному функционалу

Ребят скажу сразу, те кто любят не работая потянуть время, лучше не беспокойте! Так же люди с непомерным апетитом и завышенной самооценкой скорее всего пролетят сразу! Мы понимаем суть процесса и знаем что сколько стоит, поэтому ребята, ...