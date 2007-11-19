Написание CMS ки по предложенному функционалу

Нобходимо нарисовать сайт для курьерской службы, сайт стандартный, только необходима обязательно страница отслеживания доставок и страница, с которой можео отправить заказ в электронном виде. Лучше писать в icq: 258414439.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать ТЗ
Написать CMS ку по предложенному функционалу с 0 или доработать ту, с которой работаете.
На ее базе создать сайт.
Без предоплаты, через СБС
Требуется разработчик желательно со своей CMS кой, имеющий опыт в реализации сложных решений.
Предлагая, описывайте функциональность CMS ки, а так же технологии которыми владеете.
Что нужно:
Поддержка мультиязычности, шаблонизатор, визуализатор (основное)
оплата за CMS, торг уместен :) за создание сайта оплата отдельно сотрудничество по результатам работы
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