Сайт-визитка для начинающего артиста

Ребят скажу сразу, те кто любят не работая потянуть время, лучше не беспокойте!

Так же люди с непомерным апетитом и завышенной самооценкой скорее всего пролетят сразу!

Мы понимаем суть процесса и знаем что сколько стоит, поэтому ребята, не уверены, не тратьте наше и свое время!

Нужна вменяемая личность способная мыслить быстро и креативно!

Кладите ссылки на работы и обязательно оставляйте телефонный контакт и(или) контакт в Skype!