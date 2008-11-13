Локализация небольшого интернет-магазина

http://www.

Перевод не требуется. Главная задача - перенос всего функционала и англоязычного контента на Вашу CMS и последующий запуск сайта на нашем хостинге. Функции оплаты кредитной картой и электронными деньгами реализовывать не нужно.

- В нашей версии цены в двух валютах – в рублях и USD. Перерасчет цен должен производиться автоматически на основании курса ЦБ на сайте Центробанка + % курсовой поправки (размер поправки можем менять произвольно) ИЛИ жесткого курса, установленного вручную (т.е. по нашему выбору).

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

Внимание! Проект не участвует у Вас в портфолио.

Пожалуйста, ссылки на Ваши проекты Интернет-магазинов, цена и сроки.

Пишите развернуто, пожалуйста.