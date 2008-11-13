Локализация небольшого интернет-магазина

Необходим сайт+интернет магазин+каталог товаров. Сайт: необходима простая в использовании CMS По функциям: 1)Новости 2)Акции И еще несколько разделов - простое заполнение текстом Каталог товаров: Товаров не много, работа с каталогом. Интернет магазин - витрина товаров и каталог товаров Пользователь без авторизации и регистрации заказывает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод не требуется. Главная задача - перенос всего функционала и англоязычного контента на Вашу CMS и последующий запуск сайта на нашем хостинге. Функции оплаты кредитной картой и электронными деньгами реализовывать не нужно.
- В нашей версии цены в двух валютах – в рублях и USD. Перерасчет цен должен производиться автоматически на основании курса ЦБ на сайте Центробанка + % курсовой поправки (размер поправки можем менять произвольно) ИЛИ жесткого курса, установленного вручную (т.е. по нашему выбору).
- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).
- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)
- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)
Внимание! Проект не участвует у Вас в портфолио.
Пожалуйста, ссылки на Ваши проекты Интернет-магазинов, цена и сроки.
Пишите развернуто, пожалуйста.
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