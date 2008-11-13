Локализация небольшого интернет-магазина

$500
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок412 просмотров
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http://www.

Перевод не требуется. Главная задача - перенос всего функционала и англоязычного контента на Вашу CMS и последующий запуск сайта на нашем хостинге. Функции оплаты кредитной картой и электронными деньгами реализовывать не нужно.

- В нашей версии цены в двух валютах – в рублях и USD. Перерасчет цен должен производиться автоматически на основании курса ЦБ на сайте Центробанка + % курсовой поправки (размер поправки можем менять произвольно) ИЛИ жесткого курса, установленного вручную (т.е. по нашему выбору).

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

Внимание! Проект не участвует у Вас в портфолио.

Пожалуйста, ссылки на Ваши проекты Интернет-магазинов, цена и сроки.

Пишите развернуто, пожалуйста.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$500
14 дней
Хорошая работа.
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