Сайт для молодежного движения

Мы ищем талантливого web-дизайнера, способного воплотить в жизнь наши безумные идеи.

Очень интересный проект, который послужит прекрасным образцом в вашем портфолио.

Условия:

- сайт «под ключ»

- полностью автоматизированное управление

- примерный дизайн сайта можно посмотреть тут http://www.jameldebbouze.fr/.

- личная встреча до начала и во время работы необходимы поэтому желательно, чтобы дизайнер был из Москвы.

- оплата $ 400.