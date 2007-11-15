Лист желаний

Требуется специалист для изготовления сайта (фриланс). Концепция сайта, имеет простую форму. Сайт должен быть информационным для клиентов, которым требуются услуги по мелкому ремонту дома. [email protected] или по тел 8-985-226-72-72 Александр Владимирович
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу подрядчика для создания несложного листа желаний "под ключ" и дальнейшего его сопровождения / развития.
Желательно все из одних рук:
- формализация ТЗ
- квалифицированный дизайн
- программирование
- сопровождение неограниченно долгий срок (разумеется, на отдельных условиях).
Язык программирования - только PHP.
Базовый функционал - как на hachoo.ru + "облако желаний". Виджеты (для блогов, форумов) и букмарклеты для IE, FF, Opera - обязательно.
Жду: стоимость работ, сроки, обязательно - ссылка на портфолио готовых сайтов.
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