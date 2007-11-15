Лист желаний

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок225 просмотров
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Ищу подрядчика для создания несложного листа желаний "под ключ" и дальнейшего его сопровождения / развития.

Желательно все из одних рук:

- формализация ТЗ

- квалифицированный дизайн

- программирование

- сопровождение неограниченно долгий срок (разумеется, на отдельных условиях).

Язык программирования - только PHP.

Базовый функционал - как на hachoo.ru + "облако желаний". Виджеты (для блогов, форумов) и букмарклеты для IE, FF, Opera - обязательно.

Жду: стоимость работ, сроки, обязательно - ссылка на портфолио готовых сайтов.

16 лет назад
kvitkalancer
Oleinikov 
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
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