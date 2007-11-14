Недвижимость за рубежом

Для сайта уже есть дизайн (файлы .psd, html странички, флеш файлы .fla). Этот дизайн можно посмотреть на сайте there.evolia.ru. Собственно этот сайт и нужно переделать, сейчас он содержит фреймы и создан с помощью html страничек. ...