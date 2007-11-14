Недвижимость за рубежом

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок191 просмотр
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Тематика: Недвижимость за рубежом.

Что примерно будет:

1. Информация о компании.

2. Возможность самостоятельного размещения, удаления объявлений.

3. Сортировка объявлений по стоимост, дата размещения и т.д.

4. Возможность для пользователя оставить заявку на покупку.

5. Переключение сайта rus/eng

6. Раскрутка сайта в топ10 русских поисковиков

Подробности и стоимость проекта обсуждаются. Готов рассмотреть ваши предложения. Жду. Спасибо.

16 лет назад
freelance84
Бладэ Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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