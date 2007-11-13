Три сайта во флеше

www.blogger.com Хочу почти такое, но нужно будет ещё пару функций ;) ТЗ нету. Интересуют цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 3 сайта во флеше. Наполнение текстовое. Хостинг имеется. Пример наполнения см. www.addfields.com. Оплачиваем готовый результат, после принятия сайта. Максимум 100$ и 2-3 дня на сайт. Работу начинаем только после получения уже готовых макетов. Контент будет предоставлен после согласования макета. Непродуманные сайты не интересуют. Тел: +38(044)279-1854 (Киев). Письменными непрофессиональными обращениями просьба не беспокоить!
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