Cоздание украиноязычного сайта

Задача такова. можно конешно и через ЦМС, главное штоб все пахало и добросовесно было сделано.

Денежка есть. с этим проблем не будет. Задача програмиста: сделать так как написано в ТЗ,

я его скину по аське, кто заинтересован - пишите 155733088

Страничка складывается из 3-х основных страниц. все три страници имеют одинаковую структуру, но разное размещение и

наполнение. Информацию я дам.

Сервисы я потом сам повставляю, они уже есть, главное знать где и как.

Если делать на ЦМС, то желательно потом убрать вещдоки, штоб все выглядело просто.

Клиенту вобщем пофиг на чем сайт сделан, главное штоб это был ПХП на базе мускул, и 100% работал.

требования не большие. я думаю выполнимые.

причина по которой я не могу это сделать сам: не имею опыта работы в цмс, мало времени, фактически на все про все неделя. тоесть срок исполнения до 20 числа.

ожидаемый оклад до 300 у.е. разрабочику при полном исполнении заказа.

еще раз диктую асю - 155733088.

при успешном исполнении работы гарантируется выплата любым удобным способом а также возможность работы над следующим (не настолько срочным проектом, но аналогично оплачиваемым).