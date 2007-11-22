Локализация небольшого сайта.

Необходимо локализовать сайт http://www.

Сайт будет только на русском (сейчас сайт на трех языках).

Что требуется:

- Перенос дизайна и всего англоязычного контента на Вашу CMS. Копируется весь функционал за исключением Дилерской платформы (в нашей версии его не будет). Перевод не требуется (на русский тексты заменим самостоятельно).

- В нашей версии будет дополнительная стр. Прайс-лист. Прайс будет в двух валютах – в рублях и EUR. Перерасчет цен должен производиться автоматически на основании курса ЦБ на сайте Центробанка + % курсовой поправки (размер поправки можем менять произвольно).

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

- Запуск готового проекта на нашем хостинге (masterhost).

Внимание! Эта работа не должна попасть в Ваше портфолио.

Пожалуйста, сообщайте сроки и стоимость. Обязательно ссылки на реализованные Вами проекты и описание возможностей вашей CMS.