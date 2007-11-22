Локализация небольшого сайта.

$500
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо локализовать сайт http://www.

Сайт будет только на русском (сейчас сайт на трех языках).

Что требуется:

- Перенос дизайна и всего англоязычного контента на Вашу CMS. Копируется весь функционал за исключением Дилерской платформы (в нашей версии его не будет). Перевод не требуется (на русский тексты заменим самостоятельно).

- В нашей версии будет дополнительная стр. Прайс-лист. Прайс будет в двух валютах – в рублях и EUR. Перерасчет цен должен производиться автоматически на основании курса ЦБ на сайте Центробанка + % курсовой поправки (размер поправки можем менять произвольно).

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title)

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt)

- Запуск готового проекта на нашем хостинге (masterhost).

Внимание! Эта работа не должна попасть в Ваше портфолио.

Пожалуйста, сообщайте сроки и стоимость. Обязательно ссылки на реализованные Вами проекты и описание возможностей вашей CMS.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$400
15 дней
Впечатления от сотрудничества очень приятные. Спокойно прошли все стадии от старта до сдачи проекта. Старается учесть и отработать все замечания и вообще очень профессионально работает.
Правильный заказчик. Быстрый старт проекта, четкие вопросы и поправки, оплата вовремя. Буду весьма рад продолжить сотрудничество.
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