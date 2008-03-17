Многодоменная система

Проект уже сделан. я открыл его просто что бы сделавший мог оставить завку. он вовремя этого не сделал.

Задание на построение много-доменной системы.

Описание ситуации.

Пойдите на сайт http://www.forsalebyowner.com Это сайт, на котором люди, желающие продать свой дом - размещают информацию о своем доме, заплатив небольшое количество денег за это.

Теперь представьте себе, что я купил огромную кучу доменов - связанных, так или иначе, с Real Estate ( с недвижимостью). И все эти домены привязаны к городам - например, RealEstate-in-Cleveland.com или RealEstate-in-SanJose.com . У меня 3000 таких доменов. Что я хочу сделать?

ForSalebyowner.com имеет веб-сервисы, API , он допускает XML запросы - можно получать выборки в XML, таким образом, оттуда могут быть получены описания домов. Ключ к этому API я дам отдельно, тому, кого я выберу. А пока я буду описывать ситуацию как есть.

Что позволяет сделать эта API - обратиться и получить выборку домов в заданном регионе, например, в Кливленде, Сан Хосе и т.д.

Соответственно, что мне надо сделать - есть система, на которой висят все эти 3000 доменов типа - RealEstate-in-Cleveland.com, RealEstate-in-SanJose.com и т.п. Каждый домен, в отдельности, представляет собой сайт http://www.forsalebyowner.com в миниатюре. Когда пользователь заходит на него, он видит имеющиеся к продаже дома в этой зоне (в Кливленде, или Сан Хосе, или ... и т.д.). Домен должен нести на себе некую «мордочку» с выборкой, домен должен нести на себе эти листинги (листинг - это описание конкретного дома) - и всё. Все остальные служебные страницы - типа «продать дом» должны вести на материнский сайт - www.forsalebyowner.com.

Что вы конкретно получите для работы:

1) описание имеющегося описания API от salebyowner.com - чтобы вы могли строить туда запросы и забирать описания домов.

2) нарисованные layout-ы (макет страниц), какими должны быть эти «мордочки» этих мини-сайтов, и также layout-ы листингов, страниц, где будет реклама и прочее. В layout страницы также будет информация, что должно быть вписано в title, в meta-description и т.д.

3) Тексты. Тексты будут носить модульный характер. Одна и та же фраза может быть сформулирована двумя, тремя способами. Для домена RealEstate-in-Cleveland.com вы «дергаете» одну из фраз, для домена RealEstate-in-SanJose.com вы «дергаете» другую фразу - таким образом составляя тексты. Домены (мини-сайты) будут очень похожи, но, тем не менее, они будут немного разные.

4) Схему, как надо будет перелинковывать эти сайты, эти листинги, эти мордочки.

Вы, все это получаете, и ваша задача будет - собрать полностью автоматический сайт, это будет система, состоящая из 3000 сайтов. Реально это будет один сервер, один скрипт. При обращении к сайту RealEstate-in-Cleveland.com должна вытаскиваться кливлендская выборка домов, и человек, попавший на этот мини-сайт, должен чувствовать себя как на локальном сайте http://www.forsalebyowner.com, посвященном недвижимости Кливленда. Вот он походил, посмотрел, потыкался в рекламу, и если он решил свой дом поставить на продажу, он попадает на сайт http://www.forsalebyowner.com , где и начинает процесс продажи своего дома.

Каждый мини-сайт будет содержать пять типов страниц :

1) «морда» сайта

2) страница листинга

3) страница начала процесса продажи дома

И еще две страницы служебно-технического характера - типа - privacy policy и т.д.

Дизайн.

Потребуется штук 5 похожих, но разных немного дизайнов, чтобы случайным образом распределить эти пять дизайнов между множеством сайтов.

Layout-ы будут одинаковые, ну немного можно разные дизайны использовать. То есть если человек откроет два сайта, то надо чтобы глаз не резало их абсолютное совпадение.

Это вкратце – что мне надо. Работа не очень сложная, но требующая аккуратности, аккуратного создания всех больших таблиц, аккуратности выборок.

Надо все время перекачивать свежие данные с сайта http://www.forsalebyowner.com на наши мини-сайты.

Что я конкретно жду от вас:

1) Сроки

2) Цена

3) Краткое описание того, что будет сделано.

Если у вас есть вопросы - задавайте, буду рад ответить.

Сразу хочу предупредить - если мне приходит сообщение типа - «стучитесь - обсудим!» - то данные предложения я не рассматриваю. Если вы хотите что-то обсудить со мной, то у вас должны быть конкретные вопросы по заданию.

Если вы по данному описанию просите дополнительное ТЗ, то моя реакция будет негативной. Описание достаточно полное, у вас могут быть к нему конкретные технические вопросы, но само по себе оно является вполне достаточным и полным. Просьбу о ТЗ вообще я пойму как неспособность прочесть написаное и задать вопросы по существу.

Технологическая платформа.

Предпочтение PHP и MySQL, Apache

Если вы предпочитаете, по тем или иным причинам, иную платформу - я готов это рассмотреть, но в данном случае очень веское предпочтение именно PHP-связке.

Ввиду провала исполнителя второй раз на теже грабли наступать не хочу и буду настаивать на залоге в 300. С моей стороны СБС конечно, как всегда.