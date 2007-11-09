Приветствую! Нужен информационный городской портал. Модули: Бизнес Туризм Афиша Объявления Новости Погода Курс валют Транспорт Телепрограмма Каталог предприятий Фотографии (город) Блоги 2 форума Возможность регистрации поддомена Карты Вопрос-ответ СМС-сервис RSS Есть из ТЗ: Детальное описание модулей Рисунки почти всего портала Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мульти пользовательский сервис микроблогинга - аналог tumblr.com.
Что могу еще добавить, уважаемые господа, нужен клон данного сервиса, вместе с темами, и прочими вкусностями.
По окончании работ нужно будет изготовить дизайн + 10 тем для пользователей, отличных от существующих на tumblr.com + некоторые дополнительные функции.
Убедительно прошу Вас прежде чем подавать заявку на тендер, изучить tumblr.com (зарегистрироваться, изучить функции).
Главное: должно быть реализовано с нуля. Ни о каких wordpress/drupal и прочих подобных cms системах не должно быть речи. По окончании работ, исходный код будет исследоваться на предмет переделки существующих бесплатных cms.
Технологии: PHP/MySQL/AJAX
Дополнительно: web 2.0
ТЗ: Будет составлен вместе с Исполнителем, выигравшем тендер.
Договор: Будет заключен с Исполнителем, через сервис Безопасных сделок.
Удачи, господа.
- Похожие заказы
- $3000Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт аналогичный этому http://depositfiles.com/ru/ чем он будет ближе к оригиналу, тем лучше.Хочю увидеть цену и срокиСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо создание сайта агентства недвижимости Дизайн должен быть лаконичным и в то же время выглядеть «дорого», стильно, современно. Нужна разработка логотипа. На сайте должно быть 2 отдельных базы недвижимости. 1-я представляет собой таблицу с большим кол-вом параметров ...Завершен16 лет назад
- $1000
Ишу талантливого, интересного, вежливого человека для разработки Интернет магазина, который не боится трудностей и стремится добиться успеха.Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Очень срочно нужно подобрать новогодний дизайн, доработать его (оформить шрифты и др.), настроить его работу на Joomla, разместить каталог товаров с фото, всего 35 шт товаров. Оставляйте контактный телефон, обращайтесь,если хорошо знаете Joomla, т. к. ...Завершен16 лет назад
- $390
на подоби kinolib.com с такими же функциями с удобной админкой и красивым в тему дизайном .Завершен16 лет назад
Необходимо создать социальную сеть - тематика и подробности при переписке. icq 4848000 email 200drive (at) gmail.com skype mbarussia не пишите в личку !!!Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Домен+хостинг имеются. От вас - только создание и варианты по продвижению.Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт16 лет назад
Predlozhenija dlja professionaljnih studij. Pered tem kak ostavitj svoi kontakti, prosjba vnimateljno prochitatj vsjo nizheskazannoje. S otdeljnimi weblanserami ne sotrudnichajem, t.k, redkostj chtobi bili i dizajnerskije sposobnosti i otlichnij kod. Nasha firma ischet dlja sotrudnichestva ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $7500
У нас есть два проекта - информационный ресурс и интернет-магазин. Посвящены одному из видов экстремального спорта. Аудитория - молодежь. Хотим сделать отдельный проект, связанный с этими двумя - социальную сеть с возможностью блогов, добавления фото, ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад