Сервис микроблогинга

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок212 просмотров
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Мульти пользовательский сервис микроблогинга - аналог tumblr.com.

Что могу еще добавить, уважаемые господа, нужен клон данного сервиса, вместе с темами, и прочими вкусностями.

По окончании работ нужно будет изготовить дизайн + 10 тем для пользователей, отличных от существующих на tumblr.com + некоторые дополнительные функции.

Убедительно прошу Вас прежде чем подавать заявку на тендер, изучить tumblr.com (зарегистрироваться, изучить функции).

Главное: должно быть реализовано с нуля. Ни о каких wordpress/drupal и прочих подобных cms системах не должно быть речи. По окончании работ, исходный код будет исследоваться на предмет переделки существующих бесплатных cms.

Технологии: PHP/MySQL/AJAX

Дополнительно: web 2.0

ТЗ: Будет составлен вместе с Исполнителем, выигравшем тендер.

Договор: Будет заключен с Исполнителем, через сервис Безопасных сделок.

Удачи, господа.

16 лет назад
el_taburet
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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