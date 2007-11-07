Создание аналога vkontakte, myspace, facebook

У нас есть два проекта - информационный ресурс и интернет-магазин. Посвящены одному из видов экстремального спорта. Аудитория - молодежь. Хотим сделать отдельный проект, связанный с этими двумя - социальную сеть с возможностью блогов, добавления фото, видео и т.п.

Аналог vkontakte.ru, facebook.com.

Предлагайте сроки и цены реализации проекта. Возможно, есть готовые движки, их тоже можем рассмотреть, чтобы доделать до того, что нам нужно.

Пожалуйста, пишите те похожие проекты, которые были уже реализованы.