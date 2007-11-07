Создание аналога vkontakte, myspace, facebook

$7500
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок385 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас есть два проекта - информационный ресурс и интернет-магазин. Посвящены одному из видов экстремального спорта. Аудитория - молодежь. Хотим сделать отдельный проект, связанный с этими двумя - социальную сеть с возможностью блогов, добавления фото, видео и т.п.

Аналог vkontakte.ru, facebook.com.

Предлагайте сроки и цены реализации проекта. Возможно, есть готовые движки, их тоже можем рассмотреть, чтобы доделать до того, что нам нужно.

Пожалуйста, пишите те похожие проекты, которые были уже реализованы.

16 лет назад
zhdankin
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Несложный сайт знакомств (каталог анкет)

    $500

    Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры. Необходимо создать простенький, но красочный, сайт знакомств, что то похожее на www.znakomstva.info От сайта требуется :администрирование, поиск по интересам, добавление анкет, оплата по SMS и др. Предположительную структуру вышлю лично. С уважением Владимир.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт ресторана на бесплатной CMS

    $2500

    Задача - разработка сайта ресторана на готовой CMS. Требуется выбрать одну из бесплатных CMS. Выбор должен быть обоснован опытом работы с ней либо наличием готовых модулей, которые будут использованы в проекте. Сайт должен будет содержать разделы для ...

    Сайты «под ключ»59 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cоздание развлекательного ресурса

    Есть мысль, создать развлекательный веб сайт - знакомства, чат, викторины и т.д с платными сервисами, есть техническая возможность организовать прием платных звонков из ТфОП. Можно посмотреть пример работы сервисов на www.multiton.kuzbass.net - это только по ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт интернет магазина (мультиязычный)

    $50

    Нужен: скрипт интерент магазина, довольно простой. самое важное - мультиязычность, выбор и переключение сайта на другой язык (пользователем). категории, корзина. без особого шика, простой и функциональный. как полено :) если вы для кого-то разрабатывали постенький магазин, стучите - куплю скрипт, потому ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Анализатор ибея, первый этап

    $3000

    Задача в построении скрипта рассчитывающего уровень маркетинговых расходов и прочую статистику по продавцу или по иной выборке на ибее. Для справки: ибей показывает ход продажи товара и завершившиеся продажи тоже. Все тарифы известны заранее, так ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблонный сайт с каталогом товаров на Joomla

    Необходимо в сжатые сроки подобрать шаблон и разместить каталог товаров с описанием и фото. просьба обращаться специалистов с наличием свободного времени в ближайшие дни, т.к. сроки ограничены.

    Joomla
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен клон vkontakte / odnoklassniki / facebook

    $10000

    Молодая перспективная и т.д. компания, известная своим очень раскрученным в рунете проектом (приедете в оффис - узнаете :)) приглашает на работу Web-программиста (одного или нескольких, по опыту скажем, что одного - трех специалистов для старта ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад